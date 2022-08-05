وزير خارجية تونس يبحث مع سفير الصين قضايا إقليمية ودولية

بحث وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، مع سفير الصين بتونس جانغ جيانقوا، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الجرندي، بسفير الصين في إطار متابعة علاقات التعاون الثنائي المتميزة بين الجانبين وسبل تطويرها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات.

وجدد الوزير التونسي شكره للجانب الصيني على التفاعل الإيجابي والبناء لتمكين الطلبة التونسيين من استئناف دراستهم العليا بالصين، معربا عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق بين البلدين للإسراع في الإجراءات الإدارية والمعاملات القنصلية لتأمين عودتهم في أقرب الآجال المتاحة.

من جهته، وعد السفير الصيني بتونس بتسهيل الإجراءات والتنسيق مع الجامعات المعنية.

وكان اللقاء مناسبة تطرق فيها الجانبان إلى مشاريع التعاون القائمة بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيزها وتنفيذ المشاريع الاستثمارية المتفق عليها في أقرب الآجال.