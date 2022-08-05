بوتين يحظُر تداول أسهم الشركات الروسية على مواطني ومستثمري «الدول غير الصديقة»

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /الجمعة/ مرسوما يحظر تداول أسهم الشركات الروسية على مواطني ومستثمري "الدول غير الصديقة" حتى نهاية العام الجاري.

ويتضمن القرار منع المستثمرين من "الدول غير الصديقة" من شراء الأسهم والاستثمار في الشركات الاستراتيجية والتابعة لها، بالإضافة لمشورع "سخالين 1" وحقل "خاراجينسكوي" للطاقة.

ويشمل المرسوم شركات الحفر والاستخراج الباطني، بالإضافة للشركات التي تخدم مجمع الوقود والطاقة الروسي والبنوك الروسية.

ومنح بوتين مجلس الوزراء الروسي 10 أيام لإعداد قائمة بالشركات والمصارف والمعاملات الروسية، التي يحظر فيها استخدام الأسهم على الأجانب من دول غير صديقة.

وكان الرئيس الروسي وقع مرسوما بشأن مشروع "سخالين -2" في 30 يونيو الماضي، بحيث تتسلم شركة "غازبروم سخالين القابضة" الأسهم في رأس المال المصرح به للمشغل.