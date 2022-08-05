لافروف: التحالف مع الصين «انتصار للقانون الدولي»

وصف وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف تحالف موسكو مع بكين بأنه دعامة للقانون الدولي على خلفية الحرب الروسية الدائرة على أوكرانيا.



وقال وزير خارجية روسيا لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) في العاصمة الكمبودية اليوم الجمعة "شراكتنا الاستراتيجية هي واحدة من دعائم الحركة من أجل انتصار القانون الدولي"



وقدم لافروف نفسه بوصفه حامي مثياق الأمم المتحدة، الذي يمنح السيادة لجميع الدول على قدم المساواة.



وانتقد لافروف/73 عاما/ أمريكا بسبب استمرار انتهاك هذا المبدأ.



وقال لافروف "نشترك مع جمهورية الصين الشعبية، في مجموعة الأصدقاء لحماية ميثاق الأمم المتحدة التي تم تأسيسها حديثا".



ويتوقع لافروف أن تنمو هذه المجموعة.



وأضاف أن محاولات واشنطن لإظهار هيمنتها على أماكن جديدة في العالم ستفشل.



وتبرر القيادة الروسية حربها ضد أوكرانيا المجاورة، التي (الحرب) تنتهك القانون الدولي، من ناحية "بالتحرير" المزعوم للشعب هناك ومن ناحية أخرى كدفاع ضد توسع مخطط له لحلف شمال الأطلسي(ناتو) الذي يهدد روسيا.



والصين حيادية بشكل رسمي في الصراع، لكن تلقي باللوم على الغرب في التصعيد.



وردت موسكو مؤخرا على أزمة تايوان بدعم دبلوماسي للمناورات العسكرية لبكين ، قبالة الجزيرة.



وأطلقت الصين هذه المناورات التي سوف تستمر حتى يوم الأحد المقبل ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي لتايوان التي تعتبرها بكين جزءا لايتجزأ من البر الرئيسي .