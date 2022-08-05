 إسرائيل تطالب المستوطنين بالبقاء في الملاجئ.. وتستعد لرد المقاومة الفلسطينية - بوابة الشروق
الجمعة 5 أغسطس 2022 5:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

إسرائيل تطالب المستوطنين بالبقاء في الملاجئ.. وتستعد لرد المقاومة الفلسطينية

وكالات:
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 5:26 م | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 5:26 م
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، تعليماته لمستوطني غلاف قطاع غزة بالبقاء في الملاجئ.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب أصدرت تعليمات لسكان غلاف قطاع غزة بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

وأضافت أن الاحتلال يستعد لرد الفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه وسط إسرائيل.

وذكرت أنه سيتم إلغاء جميع الأنشطة التعليمية على مسافة 80 كم من غزة، وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 بينهم عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري وطفلة عمرها (5 أعوام) وإصابة 40 فلسطينياً إثر سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك