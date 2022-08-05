أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، تعليماته لمستوطني غلاف قطاع غزة بالبقاء في الملاجئ.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب أصدرت تعليمات لسكان غلاف قطاع غزة بالبقاء بالقرب من الملاجئ.



وأضافت أن الاحتلال يستعد لرد الفصائل الفلسطينية من غزة باتجاه وسط إسرائيل.



وذكرت أنه سيتم إلغاء جميع الأنشطة التعليمية على مسافة 80 كم من غزة، وفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية.



كانت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 بينهم عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري وطفلة عمرها (5 أعوام) وإصابة 40 فلسطينياً إثر سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة.