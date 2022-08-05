مواجهات بين فلسطينيين و الاحتلال شمال بيت لحم

اندلعت، اليوم الجمعة، مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تركّزت في منطقة المفتاح على المدخل الشرقي للمخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات، وفقاً لوكالة "وفا" الفلسطينية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 بينهم عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري وطفلة عمرها (5 أعوام ) وإصابة 40 فلسطينياً إثر سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة.