البحرين: قطر لم تتجاوب مع دعواتنا لتسوية المسائل العالقة

أعربت البحرين عن أسفها لعدم تجاوب قطر لم تتجاوب مع دعوات المملكة لحل المسائل العالقة، وقالت إن الباب مازال مفتوحا للحوار.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال لقاء عقده مع مديري التحرير في الصحف المحلية ووكالة أنباء البحرين.

وحول العلاقة مع قطر قال الزياني إن مملكة البحرين "بادرت ولعدة مرات بدعوة الأشقاء في قطر لعقد المباحثات الثنائية لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين، تنفيذا لما نص عليه بيان العلا".

وأعرب الوزير البحريني عن الأسف "لأن دولة قطر لم تتجاوب مع الدعوات التي وجهتها مملكة البحرين حتى الآن"، وقال إن مملكة البحرين "ترى بأنه لا يصح ترك الأمور العالقة دون أن يتخذ بشأنها أي إجراء".

وأضاف: "ولذلك فإن المسؤولية تقع على الأشقاء في قطر الذين لم يتجاوبوا مع الدعوات المتكررة التي وجهت إليهم من جانب المملكة". مؤكدا أن بلاده "حريصة على العلاقات الأخوية مع قطر، والباب مازال مفتوحا للحوار والتفاهم ثنائيا وفق بيان العلا حول كافة المسائل العالقة التي تتطلب البحث والمعالجة".

ومن بين تلك المسائل العالقة ذكر "موضوع الصيادين البحرينيين، وأهمية التنسيق البحري، والطيران، وغيرها".

وفي سياق ذي صلة أعرب الوزير عن "التقدير لتجاوب الأشقاء في دولة قطر مع قرار مملكة البحرين بالسماح لتنقل جميع مواطني دول المجلس والدخول إلى مملكة البحرين عبر جميع المنافذ باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر دون أية إجراءات مسبقة".