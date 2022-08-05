أسبوع بلا إصابات بفيروس كورونا في كوريا الشمالية

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، على مدار أسبوع .

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ القول إنه "لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بالحمى".

ولم يقدم مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أي معلومات آخرى، إذ استقرت حصيلة الوفيات عند 74،والعدد الإجمالي لحالات الحمى عند 77ر4 مليون حالة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأصبحت حصيلة حالات الحمى اليومية في البلاد في اتجاه هبوطي بعد أن بلغت ذروتها عند أكثر من 392 ألفا و920 إصابة في 15 أيار/مايو.