إيلون ماسك: الاقتصاد العالمي «تجاوز ذروة التضخم»

صرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وأغنى رجل في العالم، بأنه يرى مؤشرات على أن الاقتصاد العالمي قد تجاوز "ذروة التضخم السابقة".

وخلال الاجتماع السنوي لحملة الأسهم في شركة تسلا، قال ماسك إن تكاليف المواد والمكونات في الشركة سوف تتراجع خلال الشهور الستة المقبلة، وأعرب مجددا عن توقعاته بشأن حدوث ركود محدود يستمر على مدار 18 شهرا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماسك قوله: "الاتجاه هبوطي، وهو ما يشير إلى أننا تجاوزنا ذروة التضخم السابقة" مضيفا: "اعتقد أن التضخم سوف ينحسر سريعا خلال مرحلة ما في المستقبل".

وقال ماسك: "لدينا بصورة أو بأخرى نظرة متعمقة بشأن اتجاه الأسعار بمرور الوقت"، مشيرا إلى شركته تحتاج إلى شراء المواد الخام قبل أشهر من موعد استخدامها"، مضيفا أن "الأمر المثير هو أننا نرى حاليا أنه بالنسبة لمعظم الخامات، فإن الأسعار سوف تتجه للهبوط خلال ستة أشهر".

غير أنه أردف بالقول إن "أصحاب الحجوزات وعملاء شاحنة المستقبل /سايبر تراك/ ربما يسقطون ضحايا للتضخم"، وأوضح قائلا إن "أشياء كثيرة قد تغيرت" منذ كشف النقاب عن السيارة في عام 2019. وعندما بدأت الشركة تتلقى الحجوزات، كان السعر الذي يتم مناقشته للنسخة ذات المواصفات الأساسية للشاحنة يبلغ 39 ألف و 900 دولار.

وأوضح ماسك أن "المواصفات والتسعير سوف يكون مختلفا.. لا أحب أن انقل أنباء سيئة، ولكن لم يكن هناك سبيل للتنبؤ آنذاك بالتضخم الذي نشهده حاليا، وأمور أخرى".