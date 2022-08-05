تقرير: وزيرا خارجية الصين وروسيا يظهران ازدراء لليابان

ذكر تقرير إعلامي أن وزيري خارجية روسيا والصين أظهرا جفاء تجاه نظيرهما الياباني في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان).

وطبقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر دبلوماسية في الاجتماع في العاصمة الكمبودية، بنوم بنه، غادر وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانج يي غرفة الاجتماع، عندما جاء دور نظيرهما الياباني يوشيماسا هاياشي للتحدث.

وأضاف التقرير أن الازدراء كان على ما يبدو ردا على انتقاد اليابان للمناورات العسكرية الصينية قبالة تايوان والحرب الروسية ضد أوكرانيا

واستدعت وزارة الخارجية الصينية السفير الياباني بسبب انتقاد بلاده للمناورات وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.

ويأتي رد فعل لافروف بسبب قيام اليابان بإدانة غزو روسيا لأوكرانيا وفرضها عقوبات على موسكو.