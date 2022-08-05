لاتفيا توقف إصدار التأشيرات للروس وتفرض المزيد من القيود

أعلنت سفارة لاتفيا في موسكو، اليوم الجمعة، أن البلاد ستوقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس في الوقت الراهن، مشيرة إلى حرب روسيا في أوكرانيا.

وأعلنت السفارة عبر موقع تويتر أنها من الآن فصاعدا، لن تقبل طلبات الحصول على التأشيرات إلا من الروس الراغبين في حضور جنازة أحد ذويهم في لاتفيا.

وكانت لاتفيا المطلة على بحر البلطيق وعضوة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فرضت قيودا بالفعل على إصدار التأشيرات لمواطني جارتها، واقتصر منحها لهم على الأسباب الإنسانية.

وعلى سبيل المثال، ما زالت لاتفيا تصدر تصاريح الإقامة لعدد كبير من الصحفيين الروس الذين لم يعودوا قادرين على العمل في روسيا بسبب القيود الإعلامية التي تفرضها السلطات.

ورغم ذلك، حذرت السلطات الأمنية اللاتفية مؤخرا من مخاطر محتملة في حالة قدوم المزيد والمزيد من وسائل الإعلام الروسية للعمل في لاتفيا.