انتقادات للمرشح لرئاسة وزراء بريطانيا ريشي سوناك لتفاخره بتحويل أموال من مناطق محرومة بالبلاد

يتعرض وزير الخزانة البريطاني السابق والمرشح في سباق رئاسة الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، لانتقادات واسعة النطاق بعدما ظهر مقطع مصور له وهو يتفاخر بتحويله عمدا أموالا من مناطق ريفية محرومة ببريطانيا، عندما كان وزيرا للخزانة.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، تبدو التصريحات مخالفة لتعهد انتخابي لحزب المحافظين "بتحسين وضع" المناطق الأقل ثراء بالبلاد بما في ذلك شمال إنجلترا وميدلاندز، وفقا لافتراض أن المناطق الأكثر ثراء في الجنوب الشرقي تتمتع بمكاسب اقتصادية لمدة طويلة للغاية.



وكان سوناك يتحدث إلى مجموعة من الناشطين بالحزب في رويال تونبريدج في جنوب شرق إنجلترا.



وقال سوناك الذي يكافح من أجل التغلب على صدارة وزيرة الخارجية ليز تراس الكبيرة للسباق على من يكون رئيس الوزراء القادم: "لقد نجحت في بدء تغيير لصيغ تمويل للتأكد من أن مناطق مثل هذه تحصل على التمويل الذي تستحقه".



وأضاف: "لقد ورثنا حزمة من الصيغ من حزب العمال الذي قام بتوجيه كل التمويل إلى المناطق الريفية المحرومة، وكان يجب أن يتم التراجع عن ذلك. وبدأت العمل على ذلك".



وقالت مجلة "نيو ستيتسمان" البريطانية التي نشرت الصور، إنه تم تصويرها في 29 يوليو الماضي.