مزارعو هولندا يجرون أول محادثات عقب مظاهرات بشأن القواعد البيئية

بدأ ممثلو المزارعين الهولنديين الذين يتظاهرون احتجاجا على قواعد بيئية جديدة، أول محادثات مع رئيس الوزراء مارك روته وقادة الحكومة، وذلك في مدينة اوتريخت بوسط البلاد اليوم الجمعة.



وقال شاك فان دير تاك، رئيس منظمة المزارعين إل.تي.أو. لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية إن.أو.إس. إنه يتعين على الحكومة تقديم تنازلات للمزارعين ويجب أن تكون "أكثر من مجرد إيماءات".



وتشارك 11 من منظمات المزارعين في المحادثات التي تجرى في موقع سري خشية اندلاع احتجاجات عنيفة. ورفضت أكثر منظمتين راديكاليتين دعوة حضور المحادثات.



وأصر الائتلاف الحاكم على أنه سوف يتم الإبقاء على أهدافه الخاصة بخفض انبعاثات مركبات النيتروجين. وتشمل المصادر الرئيسية أكاسيد النيتروجين التي تنبعث خلال الاحتراق وانبعاث الأمونيا من تربية الماشية.



ونظم المزارعون منذ عدة أسابيع مظاهرات عنيفة، بين الحين والآخر، ضد خطط الحكومة لخفض عمليات تربية الماشية بالقرب من المحميات الطبيعية ردا على حكم قضائي.



وأظهرت إحصاءات الحكومة أن هذا يمكن أن يعني نهاية نحو 30% من مربي الماشية. ويطالب المزارعون بإعلان واضح لمستقبل عملياتهم.