الرئاسة الفلسطينية تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا

أدانت الرئاسة الفلسطينية ما وصفته بـ"العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الجمعة، مطالبة بوقفه فورا.



وحملت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إسرائيل "مسؤولية هذا التصعيد الخطير"، داعية المجتمع الدولي إلى إلزامها بـ"وقف هذا العدوان على أبناء شعبنا في كل مكان وتحديدا في غزة، وتوفير الحماية الدولية لهم".



يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة بأن حصيلة الشهداء جراء سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع ارتفعت إلى ثمانية بينهم طفلة تبلغ 5 أعواما فيما أصيب أكثر من 40 آخرين بجروح على الأقل.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت شقة في مجمع سكني وسط مدينة غزة ومواقع تدريب ورصد في مناطق مختلفة من القطاع في وقت توالي سماع دوي أصوات الانفجارات.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية عسكرية ضد أهداف لحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة تضمنت استهداف عددا من نشطاء الحركة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ أربعة أيام استنفار قواته على "جبهة غزة" ورفع حالة التأهب على طول الشريط الحدودي وقرب المستوطنات المحاذية؛ تحسبا لهجمات قد تنفذها حركة الجهاد ردا على اعتقال أحد قادتها بعد إصابته بجروح في الضفة الغربية يوم الاثنين الماضي.