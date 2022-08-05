ضبط 1840 كرتونة شيبسي مجهولة المصدر قبل تداولها بالأسواق بمدينة دهب

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة تموينية بالاشتراك مع مباحث التموين وحماية المستهلك، على الأسواق، والمحلات وكافة المحلات التموينية بمدينة دهب؛ لضبط الأسعار والحد من استغلال المواطنين.

وقال المحاسب سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملة أسفرت عن ضبط والتحفظ على 1840 كرتونه شيبسي مجهولة المصدر قبل تداولها بالأسواق، وكل كرتونه تتضمن 8 أكياس بإجمالي 14720، إضافة إلى تحرير محضر إدارة ثلاجة حفظ لحوم بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريح لـ"الشروق" اليوم الجمعة، أنه جاري تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضبط الأسعار، وحماية المواطنين من استغلال التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات، لضمان تقديم منتجات غذائية صحية وبالتسعيرة المحددة.