بدء المرحلة الثانية من التسجيل الإلكتروني لتنسيق الصف الأول الثانوى الفنى بالوادى الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن بدء تنسيق المرحلة الثانية للصف الاول الثانوى الفنى وفصول الخدمات للتعليم التجارى وذلك فى إطار الحرص على مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدا أن التقديم متاح حتى الخميس 18 أغسطس الجارى 2022.

واشار حسن، إلى إكتمال الأعداد المطلوبة من الطلاب المتقدمين للإلتحاق بمدرستى الخارجة الثانوية الصناعية، ومدرسة موط الثانوية التجارية ومن ثم تم إستبعادهما من المرحلة الثانية للتنسيق لإستيفاء العدد، وخطوات التقديم الإلكترونى تشمل الحصول على كود الطالب والدخول على الرابط المعلن بالمديرية، وكتابة الرقم القومي باللغة الانجليزية، وإدخال تاريخ الميلاد، وتحديد المحافظة محل الميلاد، وتحديد جنس الطالب، ويتم عمل الايميل الموحد للطلبه جميع المراحل من اجل التقدم للمدارس على الانترنت اولى ثانوى

والحصول على الكود الخاص ، بعدها يتم ادخال الرقم القومى والكود الخاص بك بالانجليزى وليس بالعربى.