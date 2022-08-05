محكمة أمريكية: تغريم كيفن سبيسي 31 مليون دولار بسبب سوء السلوك الجنسي

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قضت محكمة بدفع الممثل كيفن سبيسي 31 مليون دولار للشركة المنتجة لمسلسل "هاوس أوف كاردز" على خلفية سوء سلوك جنسي أدى إلى طرده من المسلسل ذي الشعبية الذي عرضته منصة نتفليكس لبث الأفلام عبر الإنترنت وقلب مسيرته الطموحة رأسا على عقب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقام سبيسي /63 عاما/ بدور البطولة في خمسة مواسم من المسلسل الذي يتحدث عن البيت الأبيض في 2017 عندما ظهرت مزاعم بأن له تاريخا في التحرش الجنسي والاعتداء على شباب في بعض الحالات.

وحذفت الشركة المنتجة "إم آر سي 2 دستريبيوشن" شخصيته من الموسم الأخير، الذي تم تقليص عدد حلقاته من 13 إلى 8.

وأجرت الشركة تحقيقها الخاص، الذي أضاف خمسة من أفراد طاقم عمل مسلسل "هاوس أوف كاردز" إلى قائمة الرجال الذي يتهمون سبيسي بسوء السلوك الجنسي.

وذكرت الشركة أن سوء سلوك سبيسي يمثل انتهاكا لعقده وقاضته للحصول على تعويض في قضية تحكيم خاص.

وبعد 20 إفادة وثمانية أيام من سماع الأدلة، قضى محكم ضد سبيسي وأمره بدفع 5ر29 مليون دولار لصالح شركة "إم آر سي" كتعويض بالإضافة إلى الرسوم القانونية البالغة 5ر1 مليون دولار.