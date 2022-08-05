 القوات الأمريكية تتهم طيارا بهجوم استهدف قاعدة لها في سوريا - بوابة الشروق
الجمعة 5 أغسطس 2022 7:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

القوات الأمريكية تتهم طيارا بهجوم استهدف قاعدة لها في سوريا

رويترز
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 6:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 6:00 ص

وجهت القوات الجوية الأمريكية تهما جنائية لطيار على خلفية انفجار أدى إلى إصابة جنود أمريكيين في قاعدة شرق سوريا في أبريل الماضي.

ويواجه السارجنت ديفيد ديزاوان المحتجز لدى القوات الجوية منذ يونيو، عدة تهم جنائية، منها التقصير في الواجب وتدمير ممتلكات للجيش وتهديد الغير بتهور، والاعتداء عليهم، في الهجوم الذي اصيب فيه أربعة جنود.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في البداية أن الإصابات ناجمة عن المدفعية أو عن شكل آخر من أشكال النيران غير المباشرة.

إلا أن وزارة الدفاع (البنتاغون) أعلنت في وقت لاحق أن هجوم 7 أبريل تم تنفيذه من خلال "وضع متعمد لعبوات ناسفة" من جانب فرد أو أفراد في منطقة تخزين الذخيرة ومنشأة الاستحمام في القاعدة، المعروفة باسم القرية الخضراء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك