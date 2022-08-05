جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ واستئناف قصف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، استئناف قصف أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" بقطاع غزة، وذلك بعد وقت قصير من اغتيال قيادي بالحركة وناشطين آخرين، والانتقال لحالة الطوارئ.



وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يواصل الجيش الإسرائيلي قصف أهداف إرهابية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة"، وفقا لوكالة"سما" الفلسطينية.



وأضاف "هاجمت القوات الخاصة والمدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي قبل فترة وجيزة مواقع عسكرية لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".



وتابع "تم القضاء على عدد من نشطاء الجهاد الإسلامي في الهجوم".



وقال الجيش: "أمر رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي، الجيش الإسرائيلي بالانتقال إلى حالة الطوارئ وفتح مركز القيادة العليا".