احتفالية شعرية في بيت السناري حول إحياء فن القصيدة الملحنة والحفاظ على الهوية

استضاف بيت السناري الأثري، مساء اليوم /الخميس/، احتفالية شعرية وفنية، تحت عنوان: "ترنيمة على مدار الشوق"، للاحتفال برأس السنة الهجرية .

أدار اللقاء الكاتبة الصحفية والروائية سلوى علوان نائب رئيس تحرير جريدة الأسبوع، حيث تضمن برنامج الأمسية مجموعة متنوعة من القصائد والأغاني التراثية، والمدائح التي تُظهر الفلكلور الشعبي في الاحتفال بهذه المناسبة، حيث قدم الشاعر أسامة الخولي باقة من أروع قصائده، وصاحب ذلك فقرة فنية وموسيقية، تمت إذاعتها لأول مرة منها: قصيدة "محمد" التي غناها الفنان إسلام علاء عضو فريق فرحة التابع لمؤسسة سلوى علوان للثقافة والفنون والتنمية، في إطار أول تعاون بين المؤسسة وبيت السناري.

وأكدت سلوى علوان، الحرص -من خلال هذا التعاون- على الحفاظ على الفلكلور المصري الإسلامي فيما يخص الاحتفالية والإنشاد، وفي الوقت ذاته، الحفاظ على اللغة العربية الفصحى وإعادة إحياء بناء القصيدة الملحنة.

جدير بالذكر أن الشاعر أسامة الخولي، هو صاحب كتاب "دراسة عن الصورة في الشعر الحديث"، وصدر له مجموعة من الدواوين الشعرية بالفصحى، كما نشرت له العديد من النصوص والقصائد في كثير من المجلات والصحف المصرية والعربية.

تأتي هذه الاحتفالية في إطار الاهتمام بالتراث والحفاظ على الهوية، ومواكبة للاحتفال برأس السنة الهجرية.