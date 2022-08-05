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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة رفع حالة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومحطات الإسعاف في القطاع .

وأصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الجمعة في سلسلة غارات اسرائيلية استهدفت عدة مواقع في القطاع.

وبدأت الغارات باستهداف شقة سكنية في برج فلسطين بشارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة.

وقالت اسرائيل انها بدأت عملية ضد حركة الجهاد الاسلامي.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مقتضب" ان الجيش قصف قطاع غزة، تم الاعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية. تفاصيل اضافية ستنشر لاحقًا".

واطلق الناطق باسم جيش الاحتلال اسم "الفجر الصادق" على الحملة العسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال من مستوطني غلاف غزة البقاء قرب الملاجئ.