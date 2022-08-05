موريتانيا: سفينة حربية تنقذ أكثر من 100 مهاجر تعطل قاربهم قرب نواذيبو شمالي البلاد

أنقذت سفينة حربية موريتانية أكثر من مائة مهاجر غير شرعي من عرض البحر بعد تعطل قارب كان يقلهم إلى جزر الكناري في أسبانيا.

وأفادت التقارير الوردة من مدينة نواذيبز الموريتانية (تقع على ساحل المحيط الأطلسي) مساء اليوم /الخميس/ بأن سفينة "آوكار" التابعة لخفر السواحل الموريتانيين أوصلت أكثر من 100 مهاجر من جنسيات إفريقية، بينهم نساء، وطفل في العاشرة من عمره إلى المدينة التي شمال موريتانيا.

وجهزت السلطات الموريتانية - رفقة فريق من الهلال الأحمر، وآخر من المفوضية السامية للاجئين - أماكن إيواء للمهاجرين.

وذكرت التقارير أن أحد المهاجرين توفى، وأن الحالة الصحية للمهاجرين جيدة في عمومها.

وتعتبر هذه ثاني دفعة من المهاجرين يتم القبض عليها قرابة شواطئ نواذيبو خلال الأيام الأخيرة.