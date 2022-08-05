 الجيش اللبناني يعمل على إخماد النيران في أهراءات مرفأ بيروت (فيديو) - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يعمل على إخماد النيران في أهراءات مرفأ بيروت (فيديو)

رويترز
نشر في: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 4:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 5 أغسطس 2022 - 4:57 ص

ما زالت النيران تشتعل في أهراءات مرفأ بيروت، الذي تعرضت عدد من الصوامع فيه للانهيار اليوم وفي الذكرى الثانية للانفجار الذي طال المرفأ.

وبدت طوافات الجيش تقوم بإخماد النيران.

وكان عدد من الصوامع سقطت في وقت سابق اليوم، وذلك تزامنا مع قيام المئات بإحياء ذكرى الانفجار.

وزير البيئة اللبناني ياسر ياسين، نشر مساء اليوم تسجيلا مصورا من المرفأ قال فيه إنه وبعد سقوط عدد من الصوامع، قام فريق من الجيش اللبناني، ومختبر من الجامعة الأميركية، بفحص عينات من الهواء للتأكد من نوعيته، لمعرفة إن كان يحوي فطريات.

وأشار الوزير إلى أن التقرير سينشر بالتأكيد.

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