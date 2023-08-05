تفشي قياسي لحمى الضنك في بنجلادش

تواجه بنجلادش تفشيا قياسيا وغير مسبوق لحمى الضنك، حيث تجد المستشفيات صعوبة في توفير أماكن للمرضى مع انتشار المرض بوتيرة سريعة في الدولة ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

ووفقا للأرقام الرسمية المعلنة، توفي 293 شخصا على الأقل حتى الآن في 2023 وأصيب ما يقرب من 61 ألفا و500، ليسجل هذا العام أعلى معدل وفيات منذ تسجيل الوباء لأول مرة في 2000، بحسب وكالة رويترز.

وأفاد مسئولون بقطاع الصحة بأن المستشفيات وخاصة في العاصمة داكا تعاني لتوفير أماكن لأعداد كبيرة من المرضى الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة وآلام المفاصل والقيء.

وذكر وزير الصحة في بنجلادش، زاهد مالك، أن الحكومة أطلقت مبادرات للحد من انتشار الأمراض التي ينقلها البعوض من خلال حملات توعية وجهود لقتل يرقات البعوض بعد هطول الأمطار.

وتوقع خبراء ارتفاع الحالات خلال شهري أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، وتجاوزت وفيات العام الحالي بالفعل الأرقام القياسية التي سُجلت العام الماضي والتي بلغت 281 وفاة.

حتى الآن، لا يوجد لقاح أو علاج لحمى الضنك التي تنتشر في منطقة جنوب آسيا في موسم الرياح الموسمية في الفترة من يوليو حتى سبتمبر، حيث تنمو وتتكاثر البعوضة التي تنشر المرض المميت في المياه الراكدة.