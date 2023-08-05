 اليابان.. انتهاك أكثر من 7200 شركة قوانين تدريب الفنيين الأجانب العام الماضي - بوابة الشروق
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اليابان.. انتهاك أكثر من 7200 شركة قوانين تدريب الفنيين الأجانب العام الماضي

د ب أ
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 10:02 ص | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 10:02 ص

ذكرت وزارة العمل اليابانية، أن أكثر من 7200 شركة انتهكت القوانين المتعلقة بالمتدربين الفنيين الأجانب العام الماضي.

وتنتهج اليابان، نظاما لاستقبال متدربين فنيين من دول نامية ليكتسبوا المهارات والتقنيات والخبرات أثناء عملهم في اليابان، وبلغ عددهم 325 ألفا تقريبا في ديسمبرالماضي، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية، اليوم السبت.

وأجرت الوزارة عمليات تفتيش ميدانية شملت 9829 مؤسسة في أنحاء البلاد العام الماضي.

ووجد المسئولون أن 7247 من هذه المؤسسات، بنسبة 7ر73% ارتكبت بعض المخالفات القانونية.

وهذا هو أكبر عدد من عمليات التفتيش والمخالفات منذ أن بدأت الوزارة فى وضع الإحصاءات في عام 2003.

وكانت معظم المخالفات متصلة بتدابير الأمان غير الكافية في أماكن العمل، وقد بلغت 2326 حالة، بنسبة 7ر23%.


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