محمد منير يدعم الشعب السوداني في حفله بالعلمين

حرص الكينج محمد منير على دعم الشعب السوداني، وذلك خلال حفله المقام حاليا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.

وقال إن السودان يمر بفترة عصيبة، متمنيا أن تهدأ الأوضاع به سريعا، ثم أهدى شعبه أغنية "أنا قلبي مساكن شعبية".

وقدم الكينج في الحفل عددا من أجمل أغانيه، من بينها: الرزق على الله، وعلموني عنيكي، وشمندورة، ويونس، ويا سمرا، وتعالى نلضم اسماينا، وأبو الطاقيه، والشتا، وصفصافة، ونعناع الجنينة، وسط هتاف وصياح من الحضور باسمه.

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: عروض أزياء، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.