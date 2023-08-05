أمريكا توافق على أول دواء لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، موافقتها على استخدام عقار جديد لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، ما يجعله أول دواء معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية خصيصا لهذا المرض، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ولفتت الإدارة في بيان لها، إلى أنه تمت الموافقة على عقار "zuranolone"، ويمكن تناول حبة مرة واحدة يوميا على مدار 14 يوما .

وأضافت أن النساء الحوامل يتعرضن لأزمات نفسية أثناء فترة الحمل وحتى بعد الولادة، وهي مضاعفات رغم أنه يمكن الوقاية منها، إلا أنها غالبا ما تنعكس سلبا على حياة الطفل والأم. من جهته، قال الدكتور تيفاني آر فارشيوني، مدير قسم الطب النفسي في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن اكتئاب ما بعد الولادة يمكن أن يؤذي العلاقة بين الأم والرضيع، فمن الممكن أن تترتب عليه عواقب تخص النمو البدني والعاطفي للطفل.

وأكد أن الحصول على دواء عن طريق الفم سيكون خيارا مفيدا للعديد من النساء للتعامل مع المشاعر الحادة، والتي قد تهدد حياتهن في بعض الأحيان. وأضاف فارشيوني "يشكل اكتئاب ما بعد الولادة حالة خطيرة ومهددة للحياة، حيث تعاني النساء من الحزن وعدم القيمة..وفي الحالات الشديدة قد يفكرن في إيذاء أنفسهن أو أطفالهن".