بعد صدور حكم ضده بالسجن لمدة 19 عاما في معتقل عقابي، دعا المنشق الروسي أليكسي نافالني «المعارض للكرملين»، الشعب إلى حشد واستجماع شجاعته والوقوف في وجه الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال نافالني بعد صدور حكم القاضي في معسكر اعتقاله الحالي في ميليخوفو، الواقع على مسافة 260 كيلومترا من العاصمة الروسية موسكو: «ينبغي ألا يتمكن بوتين من تحقيق أهدافه.. لا تفقدوا إرادة المقاومة».

وخصصت محكمة مدينة موسكو، قاعة استماع في معسكر الاعتقال وقضت على زعيم المعارضة بالسجن بتهمة التطر، إضافة إلى الحكم السابق الصادر ضده بالسجن لمدة تسع سنوات.

وقال نافالني: «تسعة عشر عاما في مستعمرة لها نظام خاص. لا يهم العدد ، أتفهم جيدا أنني، مثل العديد من السجناء السياسيين، أقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة».

وشدد نافالني على أن الحكم لم يكن موجها له، بل كان موجها ضد الشعب ، ليخيفهم.

وقال نافالني وفقا للرسالة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي: «يريدون منكم التخلى عن روسيا دون قتال لهذه العصابة من الخونة واللصوص والأوغاد الذين استولوا على السلطة».