قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة تحتوي على العديد من المصانع التي تصدر إنتاجها للخارج.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، وعرضت مساء الجمعة، أن هناك 464 مصنعا داخل المحافظة، كما أن حجم الاستثمار بها يتجاوز ستة مليارات جنيه من أربع مناطق صناعية ببورسعيد.

وأشار الغضبان إلى أنه يسعى لتعزيز الاعتمادية في المحافظة، كما أن هناك العديد من التسهيلات التي تقدم لجذب المستثمرين، وذلك بناء على توصيات الحكومة، موضحًا أن بورسعيد توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

ولفت إلى أن المحافظة تشهد الآن قفزة كبيرة في عمل المصانع، والتي تتميز بمستوى عالٍ في التصنيع على مستوى العالم، مؤكدا أن منتجات المنطقة الصناعية تصدر للدول الأوروبية.

وأوضح أن توفير العملة الصعبة من أكبر التحديات التي تواجه التصنيع في بورسعيد، لافتا إلى أن مجاورة المنطقة لميناء شرق بورسعيد أحد أفضل 10 موانئ في العالم من أبرز المميزات التي تساعد على سرعة وسهولة نقل البضائع.

ونوه بأن حجم الاستثمار في المنطقة الصناعية يبلغ نحو 300 مليار جنيه، وهي تكلفة للأرض والمعدات، في حين تعتبر المنطقة كاملة بالإنشاءات بإجمالي تسع قطع تحت الإنشاء حاليا ستضيف كثيرا للمنطقة.

وشدد على أن المحافظة أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار بسبب الطرق الجديدة والمركز الاستراتيجي الذي جعل الأرض عالية الثمن.