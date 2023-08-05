الاتحاد يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

الأكثر قراءة
أول تعليق من سيد عبدالحفيظ بعد رحيله عن منصبه
محامي كهربا: نتقابل بعد قفل القيد في منتصف سبتمبر
أحمد عبد القادر: أنا مش بتاع رشاوي
مجلس الزمالك يدرس الاستقالة بعد رحيل مرتضى
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
برأيك.. من أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز موسم 2022 - 2023 ؟
محمد الشناوي - الأهلي
أحمد الشناوي - بيراميدز
محمد صبحي - الزمالك
محمود جنش - فيوتشر
محمود أبو السعود - المقاولون
محمد بسام - سيراميكا
النتـائـج
تصويت
يبدأ فريق الاتحاد السكندري فترة إعداده للموسم الجديد 2024/2023 من الدورى المصرى الممتاز، غدا الأحد، بملاعب النادي.
وابلغ الجهاز الفني بقيادة طارق العشرى جميع اللاعبين بموعد وتوقيت تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.