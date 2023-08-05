الاتحاد يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

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يبدأ فريق الاتحاد السكندري فترة إعداده للموسم الجديد 2024/2023 من الدورى المصرى الممتاز، غدا الأحد، بملاعب النادي.

وابلغ الجهاز الفني بقيادة طارق العشرى جميع اللاعبين بموعد وتوقيت تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.