جهاز تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 20 مليون جنيه

غرم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مقدمى خدمات المحمول 20 مليون جنيه عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الثانى من عام 2023.

قام الجهاز بتوسيع وتحديث رقعة القياس لتصل إلى 114 منطقة قياس للوصول لأفضل تقييم لامتثال الشركات لمعايير ومحددات الجودة، إضافة إلى اعتماد 862 محطة جديدة خلال الربع الثانى لعام 2023 بنسبة زيادة 37% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، إضافة إلى توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات باستخدام شبكات التليفون المحمول لعدد 118 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».

فى سياق متصل، قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أيضًا بتنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التى تؤثر على جودة الخدمة بمختلف أنحاء الجمهورية حيث نجح فى إزالة 264 نقطة تداخل بإجمالى 315 جهازا و850 هوائيا خلال النصف الأول من عام الحالى.