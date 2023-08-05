رد محمد مجدي «أفشة» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتقادات التي تعرض لها خلال الموسم الرياضي الماضي، بعد نهاية مباريات الفريق الأحمر في جميع المسابقات.

وكتب أفشة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «الحمد لله نهاية الموسم على خير، واحد من أصعب المواسم وأكثرها ضغط، انتهت بأن الأهلي دائما كسبان».

وأضاف: «موسم كان فيه لحظات قلق وتوتر نفسي، تراجع ذهني ووجع قلب بعيد عنكم. الاستسلام كان حلا سهلا لكن للأسف أنا لا أعرفه.. كلما ضاقت أكثر كلما كنت اشتغل أكثر، تمرين فوق التمرين، تركيز على التركيز".

وأكمل: «لهدف واحد أن أضع اسمي في كل لحظة للنادي الأهلي، كل شيء يعوض إلا الزمن، الحمد لله حققت 12 بطولة مع الأهلي، 14 صناعة هدف، 22 فرصة محققة، نسبه مشاركة تخطت 70% وللسنة الرابعة على التوالي، أكثر لاعب مساهمة في أهداف النادي».

وتابع: «فضل ربنا ودعم زملائي في الفريق، سمعت كلام كثير محبط وليس حقيقي، لن أقول ظالم لكنه يحزن لكن لا يوجد حلاوة بدون نار تجعل لدي رغبة وإصرار لأن أكون أقوى».

وأتم: «في نهاية الموسم شكرا لكل من انتقد سواء سلبي أو إيجابي كلامكم شحن البطارية وحان وقت الإجازة».