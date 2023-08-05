رئيس الوزراء الماليزي يدعو شركات لزراعة الفواكه والخضراوات للاستهلاك المحلي

دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم شركات الزراعة المحلية التي لديها احتياطيات كبيرة من الأراضي إلى زراعة الخضراوات والفواكه لتلبية الاحتياجات الغذائية المتنامية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، اليوم السبت.



وقال: "إنه إجراء متوسط المدى يمكننا اتخاذه لمواجهة تكلفة المعيشة الآخذة في الارتفاع، إن (أرض) ماليزيا خصبة، لماذا ليس هناك ما يكفي من الخضروات والفواكه؟ إنها مسألة عرض وطلب".



وأضاف خلال جلسة حوارية مع طاقم شركة "ديل تكنولوجيز" اليوم: "نطلب من الشركات الكبيرة زراعة الخضراوات والفواكه، إن أسعار الفلفل الحار والبصل بلغت مستويات مرتفعة لأنها جميعا مستوردة".



وأوضح أنور أن الحكومة ستواصل دعم المواد الغذائية الضرورية والتوسع في مبادرة "رحمة" على مستوى البلاد كحل قصير الأمد، لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة.