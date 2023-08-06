رئيس وزراء ماليزيا يتوقع حدوث «مفاجأة» في الانتخابات المقبلة

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قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن انتخابات الولاية المقبلة ستفجر مفاجأة حيث سيستمر الشعب، بما في ذلك الملايو، في النهوض لإنقاذ ماليزيا.

وأضاف أنه على الرغم من التوقعات العديدة التي قدمتها مختلف الجهات، فإن الناخبين سيتقدمون لإنقاذ البلاد لأنهم يريدون حكومة سلمية ومستقرة، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية .

وتابع: "ستكون انتخابات الولايات هذه مفاجأة لأن الشعب سينقذ ماليزيا من أولئك الذين يتسببون في الانقسام".

واستكمل: "لقد كنت رئيسا للوزراء لمدة ثمانية أشهر. إن شاء الله، سأبقى هنا لمدة خمس سنوات".

وواصل: "في الأشهر الثمانية، بذلت قصارى جهدي من أجل الشعب".

كما تعهد أنور باتخاذ إجراءات صارمة لوقف "الفساد المستشري" الذي كان يحدث في الماضي.