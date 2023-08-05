 حمزة علاء: تعلمت من الشناوي الكثير.. وأتمنى المشاركة في أولمبياد باريس - بوابة الشروق
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حمزة علاء: تعلمت من الشناوي الكثير.. وأتمنى المشاركة في أولمبياد باريس

محمد عاطف
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 2:52 ص | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 2:52 ص

تمنى حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «باريس 2024»، بعد تأكد مشاركة الفراعنة في منافسات كرة القدم للرجال.

وكان المنتخب المصري قد احتل مركز الوصافة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد خسارته المباراة النهائية أمام منتخب المغرب، ليتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وقال علاء في تصريحات تليفزيونية: «أي لاعب يتمنى المشاركة في الأولمبياد، ولكن حراس المنتخب الأوليمبي لا يوجد واحد منهم يلعب أساسيًا مع فريقه حاليًا».

وأضاف: «الجميع شكلك في قدرات اللاعبين قبل انطلاق بطولة إفريقيا الماضية، وجمهور الأهلي دعمني كثيرًا أثناء بطولة إفريقيا الأخيرة بالمغرب».

وأتم: «محمد الشناوي تاريخ كبير وأفضل حارس في إفريقيا حاليًا، فهو قدوة لي وقائدي وتعلمت منه الكثير، والاستعانة بحارس كبير في أولمبياد باريس قرار المدرب ميكالي».


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