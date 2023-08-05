 إصابة 5 أشخاص جراء انفجار في مبنى سكني في العاصمة الفرنسية - بوابة الشروق
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إصابة 5 أشخاص جراء انفجار في مبنى سكني في العاصمة الفرنسية

باريس - د ب أ
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 10:24 م | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 10:24 م

أفادت تقارير صحفية في فرنسا، بأن خمسة أشخاص أُصِيْبُوا جراء انفجار وقع في مبنى سكني في حي مونمارتر في العاصمة الفرنسية باريس وأن إصابة أحد هؤلاء الأشخاص خطيرة.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية استنادا إلى مصادر شرطية أن الحادث وقع في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم السبت في الطابق الأعلى من المبنى المكون من عدة طوابق.

وأظهر مقطع فيديو تطاير بعض أجزاء من واجهة المبنى الواقع في شارع "رو دو نورد" في الدائرة رقم 18.

ولا يزال سبب الانفجار غير معروف بعد. وشارك نحو 100 فرد من أفراد قوات الإطفاء في التعامل مع الحادث.

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