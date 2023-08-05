وزارة العمل: فرصة عمل بشركة قطرية براتب 15 ألف ريال

أعلنت الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة العمل، عن تلقيها طلب من الشركة القطرية للصناعات الدوائية بدولة قطر، بشأن احتياجها لمصرى للعمل بوظيفة "مدير تنفيذى" وفقاً للشروط والمزايا المحددة بالطلبية، وأن التقديم للحصول على الوظيفة لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الأحد 6-8-2023، وحتى يوم الخميس 10-8-2023.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن الإدارة المركزية للتشغيل بالتنسيق والتعاون مع الجانب القطرى تلقت تلك الطلبية، على أن يتم التقديم للراغبين فى العمل بها من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالشركة وهو: Admin@qpi-qa.com، مع تحديد الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين فى الآتى:

- خبرة فى إدارة مصانع الأدوية لا تقل عن 10 – 15 سنة.

- حاصل على مؤهل فى نفس النشاط.

- ألا يزيد سن المتقدمين عن 55 سنة

والراتب الشهرى لا يقل عن 15 ألف ريال قطرى وبدون حد أقصى وفقاً للخبرة، مع توفير كل البدلات من سكن، وبدلات، والانتقالات، وتذاكر السفر، وتأمين صحى، على أن ترسل السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني المشار إليه.

واضافت الإدارة المركزية، أنه بعد تلقى كل الطلبات وانتهاء مواعيد التقديم، سوف يتم الاتصال بالمتقدمين تليفونياً، وتحديد موعد ومكان المقابلة الشخصية، تحت إشراف وزارة العمل، مؤكدة استمرار سعى الإدارة للقيام بمهامها فى حماية ورعاية وتشغيل الأيدى العاملة داخل مصر وخارجها والإعلان عن مخلتف الطلبيات فور وصولها والإشراف عليها للتأكد من مراعاة معايير العمل الدولية فى مختلف بنود العقود التى يتم توفيرها، كما أنه تتبعها وحدة توجيه ما قبل المغادرة للمصريين الراغبين فى العمل بالخارج، تعمل على تسهيل عمليات التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق.