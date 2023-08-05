رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري: نستهدف تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه خلال 2023 بتخطي المستهدف

• المحافظ العقارية تستحوذ على 80% من محفظة التمويلات بسبب ارتفاع الفائدة

• الشركة تواصل تمويل محدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة الـ3%

• المطور يتحمل مسئولية ضعف التمويل العقارى فى مصر لعدم التزامه بمواعيد التنفيذ

• مفاوضات مع ثلاثة بنوك للحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.8 مليار جنيه



تستهدف شركة التعمير للتمويل العقارى ــ الأولى، الوصول بمحفظة التمويلات إلى ٢ مليار الى ٢.٢٥ مليار جنيه بنهاية العام الحالى على الرغم من التحديات الاقتصادية التى تواجه السوق العقارية، تبعا لتصريحات أيمن عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى ــ «الأولى».



وقال عبدالحميد لـ« مال وأعمال ــ الشروق» إن محفظة تمويلات الشركة بلغت بنهاية يوليو ٢٠٢٣ نحو ١.٨ مليار جنيه متجاوزة إجمالى المستهدف للعام الحالى والذى كان مخططا له ١.٦ مليار جنيه.



اما عن معدلات الربحية التى حققتها الشركة، فقال عبدالحميد إن «التعمير للتمويل العقارى» حققت أرباحا بلغت ١٠٠ مليون جنيه فى النصف الأول من العام الحالى بدوت عوائد الاستثمارات الخارجية، متجاوزة المستهدف البالغ ٨٤ مليون جنيه ومقابل ٧٠ مليون جنيه فى نفس الفترة من العام السابق.



وتستهدف الشركة تحقيق صافى أرباح طوال العام الحالى بحوالى ١٢٦ مليون جنيه، حققت منها ١٠٠ مليون جنيه فى النصف الأول من العام، تبعا لتصريحات عبدالحميد.



وبلغت محفظة تمويلات «التعمير للتمويل العقارى ــ الأولى» خلال عام ٢٠٢٢ نحو ٢.٢٥ مليار جنيه متجاوزة المستهدف بنحو ٦٠٪ وذلك مقابل ١.٩٢ مليار جنيه تمويلات عام ٢٠٢١ و نحو ٣٠٤ ملايين جنيه لعام ٢٠٢٠، قال عبدالحميد، مشيرا إلى أن المحافظ العقارية استحوذت على ٨٥٪ من إجمالى تمويلات الشركة طوال العام ونصف العام.



وتضم قاعدة عملاء الشركة نحو ٣٧ ألفا و٥٠٠ عميل، منهم ٢٣ ألف عميل قائم.



وقال عبدالحميد إن المحافظ العقارية تستحوذ على النسبة الأكبر من محفظة تمويلات الشركة بحوالى ٨٠ ٪، موضحا أن ارتفاع الفائدة البنكية دايما ما يصاحبه زيادة فى التمويلات الناتجة عن المحافظ العقارية، مقابل تراجع فى تمويلات الافراد التى تنمو مع خفض الفائدة.



أضاف: الشركة تواصل تمويل محدودى ومتوسط الدخل ضمن مبادرة التمويل العقارى بفائدة ٣٪، مشيرا إلى أن إجمالى محفظة التمويلات منذ بداية عمل الشركة بلغ ٨ مليارات جنيه منها ٥ مليارات جنيه من يونيه ٢٠٢١.



وللتغلب على ارتفاع الفائدة على التمويل اقترح عبدالحميد إنشاء صندوق استثمار لتمويل الخدمات المالية غير المصرفية بمساهمة شركات التأمين وغيرها من المستثمرين فى ظل توافر جميع الضمانات القوية والذى من شأنه أن يوفر ما بين ٢ – ٣ ٪ من الفائدة تخفف الأعباء المالية على العميل.



وتمتلك «التعمير للتمويل العقارى ــ الأولى» مساهمات مباشرة تتجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه حصص فى عدد ٦ شركات، هى التأجير للتمويل العقارى، التعمير للتطوير، المصرية لاعادة التمويل العقارى، الشركة القابضة للتعمير، والتعمير للتوريق، واستبعد عبدالحميد وجود نية للتخارج من هذه الاستثمارات الناجحة.



وبالنسبة لمستهدفات الشركة للعام الحالى، قال عبدالحميد إن تركيزنا خلال الشهور القادمة قبل نهاية العام سيكون على تطوير الشركة داخليا والاهتمام بالعنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية وإعادة تأهيل وتجديد المقرات والفروع، وتمتلك الشركة ثلاثة مقرات إدارية وأربعة فروع للتعامل مع العملاء فى العاشر من رمضان والمهندسين والسادس من أكتوبر ومدينة نصر.



«لا توجد خطة لزيادة عدد فروع الشركة فى الوقت الحالى، فأغلب تعاملات الأفراد تكون عبر القنوات الإلكترونية مثل فورى وماكينات الصراف الآلى للبنوك، والتعامل عبر فروع الشركة لا يقل عن ٢٠٪ من حجم المعاملات» قال عبدالحميد.



وتعمل شركة التعمير للتمويل العقارى على ثلاثة منتجات رئيسية وهى تمويلات الأفراد، لشراء وحدات عقارية أو منح تمويل مالى مقابل عقار، وشراء محافظ مديونية عملاء من المطورين العقاريين.



وعن الآليات التمويلية التى تعتمد عليها الشركة، قال عبدالحميد ان الأولى للتمويل العقارى أطلقت برنامج للتوريق يتجاوز ٣ مليار جنيه، وانتهت من توريق الشريحة الأول بحوالى مليار جنيه، والمخطط خلال شهرين إصدار الشريحة الثانية لسندات التوريق بقيمة تقارب المليار جنيه، بالإضافة للتمويل من خلال البنوك وكذلك الشركات المصرية لإعادة التمويل.



وكانت المجموعة المالية هيرميس أعلنت فى مارس الماضى إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقارى ــ الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.



أضاف عبدالحميد أن الشركة لديها تسهيلات ائتمانية لدى البنوك بحوالى ١.٥ مليار جنيه، وتوجد دراسات مع ثلاثة بنوك للحصول على تسهيلات جديدة تقارب ١.٨ مليار جنيه.



وعن إمكانية التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء والتى يطالب بها المطورون، قال عبدالحميد إن قرار وقف التمويل العقارى للوحدة تحت الانشاء يعود إلى ظور حالات ازدواج تمويل دفعت البنك المركزى عام ٢٠٠٧ إلى وقفت تمويل هذه الوحدات.



«السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء لا يحتاج إلى تعديل تشريعى ولكن إلى قرار واطار تنظيمى من البنك المركزى يتمثل فى إدراج كل المشاريع الممولة من البنوك ضمن نظام حاسب آلى تابع للبنك المركزى أو استبعاد الوحدات والمراحل الممولة من البنوك من الاستفادة ببرامج التمويل العقارى» تبعا لتصريحات عبدالحميد.



أضاف أن التمويل العقارى فى مصر لا يتناسب مع حجم السوق الضخم الذى يتجاوز مبيعاته ٤٠٠ مليار جنيه العام الماضى مقابل 13٫4 مليار جنيه تمويلات عقارية بنسبة فى حدود 3٪ وحوالى 1٫5٪ من الناتج القومى الإجمالى، مشيرا إلى أن إزالة المعوقات التى تواجه التمويل العقارى من شأنها أن ترفع هذه النسبة إلى ١٠٪ بحجم تمويلات ٨٠٠ مليار جنيه وهى أقل من الأسواق الخارجية التى يمثل فيها التمويل العقارى حوالى ٧٠٪ إلى ما يزيد عن 85٪ من الناتج القومى الإجمالى للدول الغربية.



تابع: المطور العقارى يتحمل جزءا كبيرا من عدم تفعيل منظومة التمويل العقارى وخاصة للوحدات تحت الانشاء وذلك لعدم التزامه بسداد أى غرامات تأخير وتكلفة الأموال عن التاخير فى مواعيد التسليم.



«يجب على المطور ان يلتزم بالجدول الزمنى للتنفيذ وسداد أى غرامات أو تكلفة أموال عن التأخير مثلما يحدث مع العميل» قال عبدالحميد.