 ترامب: نقاتل من أجل ديمقراطيتنا.. وبايدن يقود بلادنا نحو التدهور - بوابة الشروق
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ترامب: نقاتل من أجل ديمقراطيتنا.. وبايدن يقود بلادنا نحو التدهور

وكالات
نشر في: السبت 5 أغسطس 2023 - 5:07 ص | آخر تحديث: السبت 5 أغسطس 2023 - 5:07 ص

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، ووصفها بالضعيفة، في خطاب ألقاه خلال العشاء الصيفي للحزب الجمهوري.

وقال ترامب إنه يجب على الجمهوريين الفوز في المعركة ضدها (إدارة بايدن)، وحذر من أن الولايات المتحدة ستدخل في حالة تدهور بسبب سياسات هذه الإدارة، وفق وكالة سبوتنيك.

وألقى الرئيس السابق، باللوم على بايدن في حملة الاتهامات القضائية التي واجهته وفريقه، معتبراً أن تلك التهم غير دستورية وتمثل انتهاكاً لحرية التعبير.

وأكد ترامب أن هذه الحملة بدأت ظهورها بعدما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي تقدمه وشعبيته.

وفي ختام كلمته، دعا إلى محاربة من وصفه بـ«الرئيس الفاسد»، وأعرب عن عزمهم على الدفاع عن ديمقراطيتهم وحقوقهم في التعبير عن آرائهم.

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