قائدة المنتخب الأمريكي تصف مباراة السويد بالمعركة البدنية في مونديال السيدات

أبدت ليندسي هوران، لاعبة وسط المنتخب الأمريكي، استعدادها لما وصفته بالمعركة البدنية أمام السويد، في المباراة التي ستقام بينهما غدا الأحد ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس العالم للسيدات ، حيث يلعب الفريقان بنفس الأسلوب.

ويبحث المنتخب الأمريكي عن تحقيق اللقب العالمي للمرة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي لم ينجح فيه أي منتخب آخر في فعل ذلك، لكن أداء الفريق كان محيرا في دور المجموعات، كما ثار جدال حول عدم تفاعل بعض اللاعبات أثناء غناء النشيد الوطني في مباريات الفريق.

وسيواجه المنتخب الأمريكي نظيره السويدي في دور الستة عشر في ملبورن، حيث سبق له الفوز عليه في دور المجموعات منذ أربعة أعوام.

وقالت هوران في تصريحات للموقع الرسمي لفيفا: "نحن دائما نكون في مواجهتهم بطريقة ما في البطولات الكبرى، كل مباراة نلعبها ضدهم تكون بمثابة معركة بدنية، لذلك أعتقد أن هذا ما يمكن أن نتوقعه".

وأضافت: "أنهم يسجلون أهدافا مثلما نسجل، من الكرات الثابتة والكرات العرضية داخل منطقة الجزاء، لديهم إمكانيات كبيرة في الكرات العالية، لذلك أعتقد أنه بالنسبة لنا يجب التركيز على ما يمكننا فعله وتصحيح أخطاءنا".

وكان التعادل السلبي مع البرتغال في آخر مباراة بدور المجموعات كافيا للمنتخب الأمريكي (حامل اللقب أربع مرات) من أجل التأهل لدور الستة عشر من خلال احتلال المركز الثاني في المجموعة.

وقالت هوران: "بمشاهدة تلك المباراة مرة أخرى، نعلم جميعا الأشياء التي يجب أن تتحسن، الكثير من الأشياء، طريقة إنهاء الفرص، الطريقة التي لعبنا بها والطريقة التي كنا ندافع بها".

وتابعت : "يمكننا المضي قدما بعد ذلك وفي النهاية حصلنا على النتيجة التي نحتاجها للمواصلة في البطولة، أعتقد أن علينا التركيز الآن وما حدث في الماضي انتهى".