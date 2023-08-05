وافق مسئولو الدفاع في دول غرب إفريقيا، أمس الجمعة، على خطة للتدخل في النيجر إذا لم يُعد قادة الانقلاب النظام الدستوري بحلول غد الأحد.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بالفعل عقوبات على النيجر، وقالت إنها قد تصدر تفويضا باستخدام القوة كحل أخير إذا لم يعد العسكريون السلطة للرئيس محمد بازوم.

وتستعرض وكالة "رويترز" في السطور التالية جدولاً زمنياً للتدخلات العسكرية السابقة لمجموعة "إيكواس":

- ليبيريا

في عام 1990، أرسل زعماء غرب إفريقيا قوة عسكرية محايدة إلى ليبيريا للتدخل في الحرب الأهلية بين قوات الرئيس صمويل دو وفصيلين متمردين.

وساعد النشر غير المسبوق لقوة إقليمية، هي مجموعة المراقبة التابعة للإيكواس، في استعادة بعض الأمن، لكن القوات تورطت في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

وبلغ عدد القوات ذروته عند نحو 12 ألف جندي، وغادر آخرهم ليبيريا عام 1999، بعد عامين من انتخاب زعيم المتمردين السابق تشارلز تيلور رئيسا.

وانتشرت قوات غرب إفريقيا مرة أخرى في نهاية الصراع العنيف، الذي دام 14 عاماً وانتهى في 2003، ونشر نحو 3600 من هذه القوات تحت لواء عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة استمرت حتى 2018.

- سيراليون

في عام 1998، تدخلت قوة من مجموعة المراقبة التابعة لإيكواس بقيادة نيجيريا في الحرب الأهلية في سيراليون؛ لطرد مجلس عسكري وحلفاء متمردين من العاصمة فريتاون وإعادة الرئيس أحمد تيجان كباح، الذي أطيح به في انقلاب قبل ذلك بعام.

وفي عام 2000، انسحبت القوة وسلمت عمليات حفظ السلام لبعثة تابعة للأمم المتحدة. وانتهت الحرب التي استمرت عقداً عام 2002.

- غينيا بيساو

أرسلت إيكواس نحو 600 جندي من مجموعتها للمراقبة للحفاظ على اتفاق سلام في غينيا بيساو التي كانت معرضة لحدوث انقلاب في عام 1999، واستولى المتمردون على السلطة بعد 3 أشهر فحسب وانسحبت القوة.

كما أرسلت إيكواس بعثة أخرى بين عامي 2012 و2020، بعد انقلاب آخر، للمساعدة في ردع الجيش عن التدخل في السياسة وحماية القادة السياسيين.

وأرسلت المجموعة مفرزة أخرى قوامها 631 فرداً عام 2022 للمساعدة في استقرار البلاد بعد انقلاب فاشل في ذلك العام.

- كوت ديفوار

أُرسلت قوة من غرب إفريقيا إلى كوت ديفوار في عام 2003 لمساعدة القوات الفرنسية في مراقبة اتفاق سلام هش بين طرفين متناحرين أدى في الواقع إلى تقسيم البلاد إلى قسمين خلال السنوات الثماني التالية، وفي عام 2004، اندمجت القوة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

- مالي

أرسلت إيكواس جنودا إلى مالي عام 2013 في إطار مهمة لطرد المقاتلين المرتبطين بالقاعدة من الشمال، وكما حدث في أماكن أخرى، تسلمت بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قيادة القوة في وقت لاحق من ذاك العام.

ويسيطر إرهابيون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش على وسط وشمال مالي الآن، وامتد تمردهم المستمر منذ عقد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

- جامبيا

في عام 2017، أرسلت إيكواس 7 آلاف جندي إلى جامبيا من السنغال لإجبار الرئيس يحيى جامع على الذهاب إلى المنفى والتنازل عن الرئاسة لأداما بارو الفائز في الانتخابات.

ولم تبد القوات الأمنية لجامع أي مقاومة للمهمة التي أطلق عليها اسم عملية استعادة الديمقراطية.