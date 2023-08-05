السجن 3 سنوات للمتهمين بسرقة شقة سكنية في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم السبت، 3 أشخاص بالسجن لمدة 3 أعوام، ومصادرة السلاح المضبوط، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بواقعة سرقة، وذلك في القضية المقيدة برقم 10786 لسنة 2023 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بقيام 3 متهمين بسرقة شقة سكنية كائنة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى أثر تلقي بلاغ من (ا.ف.ا)، رسام معماري، بسرقة محتويات شقته السكنية، الكائنة في منطقة 6 أكتوبر، والاستيلاء منها على "شاشة تلفزيون، أروج كهربائي، كشاف، رسيفر، حقيبة ملابس".

وتبين من التحقيقات قيام كلا من (س.ع.ال)، و(ا.م.ع)، و(م.ا.م)، بحيازتهم أسلحة بيضاء "كتر"، وقاموا بإخفائها بين طيات ملابسهم، وقصدوا الشقة ليلًا، وقام المتهمان الأول والثاني بالدلوف إلى داخلها، ومكث الثالث أسفل العقار لمراقبة الطريق، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المسروقات عن طريق استخدام مفتاح مصطنع، ولاذوا بالقرار.

وبتكثيف التحريات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، تم ضبطهم، وبتطوير مناقشتهم وتضييق الخناق عليهم أرشدوا عن مكان التصرف في المسروقات.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: عبد الرحيم علي مرسي، ومحمد سامح عبد الكريم، وعبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة، أحمد الفيومي.