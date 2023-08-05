احتفلت دوقة ساسيكس ميجان ماركل، بعيد ميلادها الثاني والأربعين يوم الجمعة، إلا أن الاحتفال لم يظهر على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الملكية.

وتعيش ميجان في كاليفورنيا مع زوجها هاري وطفلاهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام بعد تخليهما عن أداء واجباتهما الملكية من أجل الإستقلال بحياتهما الشخصية والمالية في مارس 2020.

ولم ينشر الحساب الرسمي للعائلة الملكية على موقع «إكس»، المعروف سابقا باسم «تويتر»، رسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاد الدوقة وذلك للعام الثاني على التوالي.

وعادة ما يتم الاعتراف فقط بالأعضاء العاملين في الملكية على قنوات التواصل الاجتماعي الملكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

واحتفل الحساب الرسمي لأمير وأميرة ويلز على موقع «إكس» بعيد ميلاد ميجان الحادي والأربعين العام الماضي، إلا أنه لم تكن هناك أي منشورات يوم الجمعة بمناسبة عيد الميلاد الذي حل في الـ4 من أغسطس.