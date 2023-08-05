الجيش اللبناني يرد على أنباء تحضيره عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة

نفى الجيش اللبناني اليوم السبت، ما أثير في الساعات الماضية، عن التحضير لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة.



وقالت قيادة الجيش في تغريدة على موقع «تويتر»: «تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نقلا عن مصدر عسكري حول تحضير الجيش لتنفيذ عملية عسكرية في مخيم عين الحلوة»، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.



وأضافت: «يهم قيادة الجيش أن تنفي صحة هذه المعلومات، وتؤكد أنها تتابع بدقة الوضع الأمني في المخيم».



وشددت قيادة الجيش، على ضرورة العودة إلى بياناتها الرسمية حصرًا للحصول على المعلومات.



والسبت الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، بين قوات الأمن الوطني التابعة لحركة «فتح»، ومجموعات مسلحة إسلامية واستمرت حتى مساء الأربعاء.



وأدت الاشتباكات إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين، وفق مصادر طبية بمدينة صيدا جنوب البلاد.