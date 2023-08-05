بنك القاهرة يفتتح إدارته المركزية الجديدة في مجال التمويل العقاري

افتتح بنك القاهرة إدارته المركزية الجديدة والمتخصصة فى مجال التمويل العقارى والتابعة للبنك والتى تضم جميع الأقسام والإدارات المعنية بعملية التمويل العقارى تحت سقف واحد، وذلك بحضور كل من مى عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ولفيف من مسئولى بنك القاهرة ومسؤلى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تأتى تلك الخطوة فى إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم الخدمة لعملاء البنك بأقل وأسرع الإجراءات.



وعبرت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن سعادتها بافتتاح هذه الوحدة الجديدة، والتى تعد إضافة قوية لمنظومة التمويل العقارى وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويضمن تقديم خدمة متميزة لهم.



وأضافت مى عبدالحميد أن بنك القاهرة مساهم فعال فى مسيرة التمويل العقارى فى مصر، حيث كان من أوائل الداعمين لمشروع التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل منذ بدايته، ويعد من البنوك الرائدة فى تقديم تمويلات عقارية للمواطنين الراغبين فى الاستفادة من مشروعات الصندوق، ونجح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى التحول من التعاون مع 4 بنوك فقط فى بداية المشروع، كان من ضمنهم بنك القاهرة، إلى التعاون مع 31 بنك وشركة تمويل عقارى حاليًا.



وأشارت مى عبدالحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقارى، خصوصا مع الإقبال الكبير من المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل على الإعلانات التى يطرحها الصندوق.

وصرح الاستاذ طارق فايد بأن افتتاح إدارة التمويل العقارى الجديدة تهدف إلى زيادة حجم محفظة التمويل العقارى والاستحواذ على حصة سوقية أكبر، مشيرا إلى أن حجم المحفظة بلغ 4,1 مليار جنيه ضمن المبادرة حيث بلغ عدد المستفدين نحو 40,000 عميل.



وتابع فايد أن إدارة التمويل العقارى الجديدة بالبنك تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بمنح القروض للعملاء فى إطار مبادرة التمويل العقارى، والوصول إلى جميع شرائح المجتمع.



كما أشار أن البنك بصدد طرح برامج جديدة للتمويل العقارى خارج المبادرة فى القريب العاجل والذى سيسهم بدوره فى زيادة فرص الحصول على المسكن المناسب للعديد من شرائح المجتمع.



وتسهم مبادرة التمويل العقارى فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور فى تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، لاسيما أنها ستعمل على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المباردات التى يقدمها البنك المركزى.