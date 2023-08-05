كورتوا: أريد الاعتزال في ريال مدريد

أبدى تيبو كورتوا حارس مرمي ريال مدريد رغبة قوية في الاستمرار رفقة اللوس بلانكوس، لأطول فترة ممكنة، وذلك بعد أن ابدى رغبة قوية في إنهاء مسيرته الكروية داخل ملعب سانتياغو برنابيو.

ووصل البلجيكي إلى ريال مدريد في صيف عام 2018 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صفقة قدرت بحوالي 35 مليون يورو. وشارك رفقة اللوس بلانكوس خلال 230 مباراة في جميع المسابقات، كما ساهم في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا، والليغا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الاسباني، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا.

وقال كورتوا خلال تصريحات صحفية :" أنا سعيد للغاية في ريال مدريد، وأتمنى الاعتزال هنا ".

وأضاف :" سآخذ الأمور عامًا بعد عام وأحرص على الاعتناء بنفسي. لحسن الحظ، يمكن لحراس المرمى أن يستمروا لفترة طويلة في كرة القدم."