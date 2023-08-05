قال الدكتور ماجد كرم الدين المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إنّ ترشيد الطاقة خطوةٌ كان يجب اتخاذها منذ سنوات طويلة وتحديدا في الفترة التي كانت تتمتع فيها البلاد بالوفرة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المصري أفندي» الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر قناة «المحور»، أن ترشيد الطاقة أمرٌ مهم في ظل توفر الثروة، موضحا أنّ الكهرباء تعتبر ثروة، من الضروري أن تُدار بشكل جيد.

وأوضح أن إدارة الثروة تعني اللجوء دائما إلى كفاءة الطاقة، مشددا على أهمية الاستخدام الرشيد والعاقل والموزون لهذه الثروة.

ولفت إلى أن الدولة أعدّت مجموعة من الخطط لكفاءة الطاقة، بينها خطتان قدّمهما المركز منذ عام 2012، تستغرق الخطة منهما ما بين ثلاث وخمس سنوات.

وبحسب كرم الدين، فإنّ كفاءة الطاقة تساهم في تحقيق وفرة سواء على مستوى الإمداد أو على صعيد الطلب، كما تخفف الكثير من الأعباء.

وشدد على أن أزمة الكهرباء تعتبر مركبة كونها مرتبطة بالملف المناخي وأيضا بالوضع الاقتصادي العالمي بجانب علاقتها بتوفر الوقود وتوريد المواد الخام، مؤكدا أن هناك العديد من الدول التي لجأت إلى تخفيف الأحمال، ما يعني أن مصر ليست استثناءً في هذا الاتجاه.

ووصف الفترة الراهنة، بأنها مُربكة على مستوى العالم، مستشهدا بتصريح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي قال إنّ العالم يتجه نحو مرحلة «الغليان»، في إشارة إلى ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة.

وبرأي كرم الدين، فإنّ هناك عدة دروس مستفادة من الأزمة الراهنة، بينها حدوث المزيد من التنسيق على مستوى التخطيط وتحديدا على المستوى التشغيلي (بين الجهات المعنية) منعا للتعرض لأزمات نقص الوقود، بجانب توسيع دائرة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأكّد أنّ دراسات مبنية على أكثر من 30 مؤشرا علميا، تفيد بأن مصر تحتل المركز الأول عربيا في تنافسية أسواق الطاقة المتجددة بقدرة تزيد عن 6000 ميجا، مفيدا بأن هناك الكثير من قصص النجاح في مصر ويفخر بها العالم أجمع مثل محطن بنبان وغيرها.

ونوه بأن الدولة ركزت في هذا المجال على المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية، وتُمكّنها من تحقيق أهداف كبيرة في وقت قصير، لكنها لم تتحرك بنفس السرعة المطلوبة في مجال توليد الطاقة المتجددة (المتناثرة).

وإذا ما كان قد جرى الاهتمام بشركات الإنتاج الخاصة لخدمة مختلف المناطق - والكلام فإن الأمر كان سيساهم في تخفيف العبء عن الدولة، وفق كرم الدين الذي أكّد الحاجة للاهتمام بالتوليد المتناثر وتحديدا من الطاقة المتجددة.

وأوضح أن الدولة وضعت هدفا عظيما في وقت سابق، وجرى تحديثه منذ عدة أسابيع، وهو الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2035، ما يعني الحاجة إلى أكثر من 50 ألف ميجا وات، في حين أن الإنتاج حاليا يبلغ 6000 ميجا وات.

ورأى أن خطة الدولة في هذا المسار تتجه نحو المشروعات الكبرى، لكن النظرة نحو تركيب أنظمة الطاقة المتجددة أعلى منازل المواطنين أو المصانع لا تتجسد بشكل كبير في هذه الخطة.

واعتبر أن الدولة عليها في الوقت الحالي، طرح برنامج لنشر أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة (المتناثرة) وتحديدا الطاقة الشمسية.