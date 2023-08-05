الزراعة: تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة غدا

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تبدأ وزارة الزراعة، غدا الأحد - 6 أغسطس، في تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة.

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقدم خدمة مباشرة للمواطنين، وذلك لظروف وطبيعة عمل كل جهة وذلك خلال شهر أغسطس.

كما وجه "القصير" قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية سواء بالنسبة للإضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.