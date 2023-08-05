إصدار تحذير شديد لدى وصول العاصفة أنتوني لأجزاء من بريطانيا

تم إصدار تحذير يفيد بالخطورة على الحياة لدى وصول العاصفة "أنتوني" لأجزاء من بريطانيا مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية.

وذكر مكتب الأرصاد أن بعض الأخطار التي يجب أن يحترس الأشخاص منها، اليوم السبت، خلال التحذير كهرماني اللون من هبات الرياح تضم سقوط الأشجار والفيضانات الجارفة والبنايات.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، يسري التحذير الكهرماني، الذي يشير لاحتمال تطاير الحطام وقد يؤدي لإصابات أو خطر على الحياة، في المناطق الجنوبية الغربية من إنجلترا وويلز حتى الساعة 1900 مساء.

ويسري تحذير باللون الكهرماني "للطقس العاصف غير الموسمي" للأجزاء الجنوبية من بريطانيا حتى الساعة 2000 مساء وتحذير باللون الأصفر من عواصف رعدية حتى الساعة 2200 مساء في جنوب شرق إنجلترا وإيست أنجليا.

وتم إصدار تحذير باللون الأصفر من المطر حتى الساعة 1600 مساء اليوم السبت، يشمل جنوب شرقي اسكتلندا.

وتم إجلاء عدد من الأشخاص منازلهم في نورث يوركشاير بسبب الفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة.