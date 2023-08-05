مقتل شخص وفقدان 4 إثر أمطار غزيرة بمقاطعة جيلين شمال شرقي الصين

أعلنت السلطات المحلية الصينية، أن شخصا لقي حتفه، في حين اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين، بعدما ضربت أمطار غزيرة مدينة شولان في مقاطعة جيلين بشمال شرقي الصين.



وأضاف مقر السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في مدينة شولان، أن حوالي 134 ألف شخص تضرروا في المدينة، بينما تم إجلاء أكثر من 14300 شخص، بحسب ما أوردته اليوم السبت، وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).



وتواصل سقوط الأمطار على مدينة شولان منذ ليل الثلاثاء الماضي، وحتى الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس الجمعة، بلغ متوسط منسوب هطول الأمطار 111.7 ملم.