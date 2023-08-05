سفارة الصين في روسيا تنتقد معاملة مواطنيها على الحدود

انتقدت سفارة الصين لدى موسكو منع 5 مواطنين صينيين من دخول روسيا، قائلة إن هذه المعاملة تتعارض مع العلاقات الودية بشكل عام بين البلدين.

وقالت السفارة، عبر حسابها على موقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، إن الصينيين الخمسة مُنعوا من الدخول بعد إجراءات فحص استمرت لـ4 ساعات وأُلغيت تأشيراتهم، بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أنهم كانوا يحاولون دخول روسيا من كازاخستان أواخر الشهر الماضي.

وأضافت السفارة في المنشور، أنها عقدت اجتماعا مع وزارة الخارجية ووكالات الحدود في روسيا.

وأشارت إلى أن التطبيق القاسي والمبالغ فيه للقانون من جانب روسيا في هذا الحادث أضر بشكل خطير بالحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين.

ونقلت السفارة تصريحات لمسئولين روس، قالوا فيها إن روسيا ترحب بالمواطنين الصينيين، وإنه ليس لديها سياسات تمييزية ضدهم، وإن الوجهة في طلبات التأشيرة للصينيين الخمسة لم تكن متطابقة مع وجهتهم الفعلية.

ويأتي هذا بينما قالت الصين، إنها سترسل مسئولا بارزا إلى السعودية لحضور محادثات دولية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، في منتدى يستثني روسيا برعاية الغرب والسعودية.

وعبرت بكين وموسكو، مرارا عن قوة علاقاتهما منذ أعلن الرئيسان الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين عن شراكة "بلا حدود" في فبراير عام 2022، عندما زار الأخير بكين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية قبل أيام من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.